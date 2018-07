Com Messi e Neymar no Japão, Barcelona se reapresenta para pré-temporada

A pré-temporada do Barcelona começou. Nesta quarta-feira, uma parte do elenco se reapresentou no CT do clube para iniciar a preparação para as competições que o time terá pela frente nos próximos meses. E os jogadores tiveram um primeiro contato com Alejandro Valverde, o novo técnico da equipe.

Algumas das principais estrelas do Barcelona, porém, não se apresentaram. Foram os casos do argentino Lionel Messi, do brasileiro Neymar, do turco Arda Turan e de Gerard Piqué. O quarteto está no Japão para participação em eventos publicitários do novo patrocinador do uniforme do clube, a empresa Rakuten.

Sem eles, o Barcelona iniciou as atividades nesta quarta-feira com 19 jogadores, sendo 14 do elenco principal e cinco do time B. E entre eles estão Rakitic, Luis Suárez, Javier Mascherano e os brasileiros Rafinha, Marlos, Douglas e Vitinho, recém-contratado junto ao Palmeiras para a equipe B, assim como Deulofeu, adquirido junto ao Everton. Esse grupo realizou exames médicos e depois foi ao campo do CT do clube.

O grupo do Barcelona ainda vai demorar alguns dias para estar completo. Na sexta-feira, será a vez dos espanhóis Jordi Alba, Sergio Busquets, Andrés Iniesta e Denis Suárez e dos franceses Lucas Digne e Samuel Umtiti se apresentarem. No dia seguinte, se juntam ao elenco o quarteto que está no Japão.

E os últimos jogadores a se apresentarem a Valverde serão o alemão Ter Stegen e o português André Gomes, que participaram da Copa das Confederações pela respectivas seleções nacionais na Rússia.

Com o grupo completo, o Barcelona viajará aos Estados Unidos, onde disputará três jogos pelo torneio amistoso International Champions Cup, diante de Juventus (22 de julho), Manchester United (26 de julho) e Real Madrid (29 de julho). Já a disputa do Troféu Joan Gamper será diante da Chapecoense, em 7 de agosto, no Camp Nou.