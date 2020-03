Com Messi e reforço do Inter, Scaloni anuncia lista da Argentina para as Eliminatórias

O técnico Lionel Scaloni anunciou nesta terça-feira a primeira lista, só com jogadores que atuam fora do pais, da seleção da Argentina para os dois primeiros jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Sem qualquer problema de lesão ou suspensão, o treinador convocou 23 jogadores, entre eles Lionel Messi, do Barcelona, e Sergio Agüero, do Manchester City.

A Argentina iniciará a sua luta por uma vaga no Mundial de 2022 no próximo dia 26 contra o Equador, que terá a estreia do técnico holandês Jordi Cruyff, filho do lendário Johan Cruyff, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires. Cinco dias depois, o desafio será fora de casa contra a Bolívia, no estádio Hernando Siles, na altitude de 3.600 metros da cidade de La Paz.

Recém-contratado pelo Internacional, o lateral-direito Renzo Saravia foi um dos convocados por Scaloni e vai desfalcar o clube colorado em duas partidas pelo Campeonato Gaúcho: contra o Esportivo, em Bento Gonçalves (RS), no próximo dia 25, e contra o Aimoré, em 1.º de abril, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O jogador estreou no último domingo com a camisa do Internacional e teve uma boa atuação, inclusive dando passe para o primeiro gol da vitória sobre o Brasil de Pelotas por 2 a 0. E poderá ser titular no clássico contra o Grêmio, nesta quinta-feira, pela Copa Libertadores.

Confira a lista de convocados da seleção da Argentina:

Goleiro - Juan Musso (Udinese-ITA);

Defensores - Nehuén Pérez (Famalicão-POR), Nicolás Otamendi (Manchester City-ING), Renzo Saravia (Internacional-BRA), Germán Pezzella (Fiorentina-ITA), Nicolás Tagliafico (Ajax-HOL) e Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund-ALE);

Meio-campistas - Guido Rodríguez (Betis-ESP), Roberto Pereyra (Watford-ING), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen-ALE), Rodrigo De Paul (Udinese-ITA), Marcos Acuña (Sporting Lisboa-POR), Leandro Paredes (Paris Saint-Germain-FRA), Nicolás Domínguez (Bologna-ITA), Giovani Lo Celso (Tottenham-ING) e Alexis Mac Allister (Brighton-ITA);

Atacantes - Lionel Messi (Barcelona-ESP), Sergio Agüero (Manchester City-ITA), Lucas Ocampos (Sevilla-ESP), Lucas Alario (Bayer Leverkusen-ALE), Nicolás González (Stuttgart-ALE), Paulo Dybala (Juventus-ITA) e Lautaro Martínez (Inter de Milão-ITA).