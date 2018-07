Com Messi e Suárez inspirados, Barça faz 6 a 2 no Betis na estreia do Espanhol

O Barcelona iniciou a caminhada rumo ao tricampeonato espanhol com uma goleada por 6 a 2 sobre o Betis neste sábado, no Camp Nou, e com direito a show de Messi e Luis Suárez. O argentino marcou dois e o uruguaio fez três. Arda Turan, substituto de Neymar, que está com a seleção olímpica brasileira, fez o outro. Rubén Castro balançou as redes por duas vezes pelos visitantes.

O time catalão ainda jogou desfalcado de Iniesta e de Mascherano. Mas eles não fizeram falta. O Barcelona teve mais de 85% de posse de bola e passou quase que os 90 minutos no campo de ataque. O Betis tentou se defender como pôde, mas com Messi inspirado fica difícil.

Logo aos seis minutos, Messi inverteu o jogo para Jordi Alba, que avançou pelo lado esquerdo e tocou para Turan na área marcar o primeiro. Apesar do domínio, o Barcelona foi surpreendido aos 21 minutos. Rubén Castro cobrou falta com perfeição no canto esquerdo de Bravo.

O time catalão seguiu pressionando, Messi ainda acertou uma bola no travessão antes de marcar seu primeiro gol no jogo, aos 37 minutos. O camisa 10 recebeu na intermediária, levou para o meio do campo e bateu sem chances para o goleiro. Cinco minutos mais tarde, Luis Suárez aproveitou cruzamento de Sergi Roberto e mandou para as redes: 3 a 1.

O quarto gol saiu aos 11 da etapa final. Em um rápido contra-ataque, Messi avançou até o ataque, tabelou com Turan e cruzou para Suárez mandar para as redes. O Betis mal conseguiu dar a saída no meio-campo e levou mais outro. No minuto seguinte, Messi fez o quinto.

Com a goleada assegurada, o Barcelona tirou o pé do acelerador e passou a tocar mais a bola. Mesmo assim, aos 37 minutos, Suárez cobrou falta e fez o sexto. Três minutos mais tarde, Rubén Castro recebeu na área e diminuiu.

O Barcelona volta a campo pelo Espanhol no dia 28, quando visitará o Athletic Bilbao. O Betis tentará a reação na próxima sexta-feira, quando receberá o Deportivo La Coruña.