Com Messi inspirado, Barcelona goleia e diminui vantagem do Real

Com dois gols do atacante uruguaio Luis Suárez e boa atuação do meia argentino Messi, o Barcelona goleou o Espanyol por 4 a 1, neste domingo, no estádio Camp Nou, em Barcelona, e encurtou a distância para o líder Real Madrid no Campeonato Espanhol - a equipe do atacante português Cristiano Ronaldo não jogou pela competição nacional na rodada, pois também neste domingo conquistou o Mundial de Clubes da Fifa com uma vitória por 4 a 2 sobre o Kashima Antlers, no Japão.

Com o triunfo em casa, o time catalão chegou aos 34 pontos, três a menos do que o rival. O Espanyol é o nono colocado, com 22. As equipes agora só voltam a campo pelo Campeonato Espanhol em 2017. O Barcelona visitará o Villarreal no dia 8, enquanto que o Espanyol jogará no dia 6 contra o La Coruña, em casa.

No duelo de despedida do ano no Campeonato Espanhol, o Barcelona alcançou uma vitória com tranquilidade. Apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, abriu o marcador aos 17 minutos com Luis Suárez. Iniesta acertou belo lançamento e deixou o uruguaio livre para avançar e bater cruzado.

Neymar, que voltou ao time após cumprir suspensão, teve atuação apagada e passou mais uma vez em branco. Foi o oitavo jogo consecutivo que o brasileiro não balançou as redes em partida do Campeonato Espanhol. Messi e Suárez, no entanto, estavam inspirados e comandaram a goleada no segundo tempo.

O uruguaio ampliou o placar para o Barcelona aos 21 minutos, após grande jogada do argentino. Messi recebeu de Iniesta, colocou a bola entre as pernas do zagueiro adversário, ajeitou e mandou uma bomba. O goleiro Roberto espalmou e Suárez aproveitou a sobra para marcar.

Dois minutos mais tarde veio o terceiro. Messi novamente fez boa jogada e deixou a bola para o lateral-esquerdo Jordi Alba bater rasteiro e ampliar a vantagem. O Espanyol esboçou uma reação aos 33. O volante David López invadiu a área e mandou uma bomba sem chances para o goleiro alemão Ter Stegen. A vitória, no entanto, virou goleada com Messi. No último minuto, ele tabelou com Suárez e tocou entre as pernas do goleiro Roberto: 4 a 1.

OUTROS JOGOS

Também neste domingo, o La Coruña derrotou o Osasuna por 2 a 0, em casa, e se distanciou da zona de rebaixamento. Com o resultado, o time anfitrião subiu para a 15.ª colocação com 16 pontos, a quatro da degola. Os visitantes continuam na lanterna, com sete. Os gols da partida saíram no primeiro tempo. O atacante romeno Florin Andone abriu o placar logo aos sete minutos e o holandês Ryan Babel ampliou aos 42.

O Leganés recebeu o Eibar e as equipes ficaram no 1 a 1. O espanhol Miguel Ángel Guerrero abriu o placar para o time da casa, mas o português Bebé deixou tudo igual. O empate deixou o Leganés na 16.ª posição com 16 pontos e o Eibar em sétimo, com 23.