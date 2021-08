Com Messi, Paris Saint-Germain terá elenco avaliado em R$ 6 bilhões

A contratação de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain – oficializada pelo clube nesta terça-feira, 10 – vai transformar o elenco do clube francês em um dos mais caros do mundo. O valor dos 18 jogadores agora passa a ser de R$ 6,1 bilhões, de acordo com o site Transfermarkt, referência mundial no mercado de transferências. Entre os grandes europeus, o montante fica atrás apenas do Manchester City, que tem suas peças avaliadas em torno de R$ 6,5 bilhões. O Real Madrid tem um elenco de R$ 5,3 bilhões.

Leia Também Messi acerta com o PSG por duas temporadas

Messi viajou nesta terça-feira para Paris para realizar exames médicos e assinar o contrato. A apresentação oficial será nesta quarta-feira. Torcedores do clube francês estão na entrada do estádio do Parque dos Príncipes celebrando a chegada do atleta que foi eleito seis vezes o melhor jogador do mundo.

Com Messi, o PSG ensaia a formação de um time galáctico, termo utilizado para a política de contratações utilizada pelo Real Madrid entre 2000 e 2006 e que reuniu Ronaldo, Luis Figo, Zidane, Roberto Carlos, David Beckham, entre outras estrelas.

Antes de negociar com o argentino, o clube francês já havia contratado o goleiro Gianluigi Donnarumma, campeão da Eurocoa com a Itália neste ano e que vale R$ 400 milhões. Ainda para a defesa, o clube contratou o zagueiro Sergio Ramos (R$ 62 milhões). O PSG vai ter um ataque formado por Messi, Mbappé e Neymar, trio que, sozinho, vale R$ 2 bilhões. Considerando apenas o time titular, o valor dos atletas do PSG giram em torno de R$ 4 bilhões.

"Messi é o melhor jogador do mundo, será uma honra jogar com ele", disse Donnarumma, em entrevista à emissora de TV Sky Sports Itália, sobre a contratação. "Vamos descobrir brevemente se é oficial ou não, mas parece que sim. Estou muito contente com a vinda de Messi. É o melhor do mundo, por isso não há como não estar contente".

De acordo com a imprensa europeia, o vínculo de Messi com o PSG será por duas temporadas, com a opção de renovação por mais uma temporada, até a metade de 2024. Seu salário rondaria os 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual) por temporada, com bônus incluídos. A cifra está nos mesmos níveis do holerite de Neymar no elenco.

Veja os valores de mercado da provável escalação do PSG:

Gianluigi Donnarumma - 65 milhões de euros - R$ 400 milhões

Lateral-direito: Achraf Hakimi - 60 milhões de euros – R$ 370 milhões

Zagueiro: Sergio Ramos - 10 milhões de euros - R$ 62 milhões

Zagueiro: Marquinhos - 75 milhões de euros - R$ 460 milhões

Lateral-esquerdo: Juan Bernat - 16 milhões de euros - R$ 99 milhões

Volante: Georginio Wijnaldum – 30 milhões de euros - R$ 185 milhões

Meia: Ángel Di María – 20 milhões de euros - R$ 123 milhões

Meia: Marco Verrati – 55 milhões de euros - R$ 340 milhões

Atacante: Lionel Messi – 80 milhões de euros - R$ 490 milhões

Atacante: Kylian Mbappé – 160 milhões de euros - R$ 985 milhões

Atacante: Neymar – 100 milhões de euros - R$ 615 milhões