Com Messi relacionado, Barcelona reencontra o PSG no Camp Nou

BARCELONA - Um mistério cerca o jogo que Barcelona e Paris Saint-Germain disputarão nesta quarta-feira no Camp Nou: Messi será titular ou ficará no banco e entrará só se for preciso? O craque argentino, que deixou o jogo de ida no intervalo por causa de uma lesão muscular na coxa direita, treinou na manhã desta quarta-feira e foi relacionado para a partida da Copa dos Campeões.

"Se ele estiver se sentindo bem vai jogar", disse o auxiliar técnico Jordi Roura. Caso comece na reserva, o dono da posição será Fábregas.

Como a primeira partida terminou empatada por 2 a 2, o Barça chegará à semifinal pelo sexto ano consecutivo se empatar por 0 a 0 ou 1 a 1.

O PSG sabe que terá de ganhar para avançar, e o técnico Carlo Ancelotti mostra otimismo. "Nossa estratégia será a mesma se Messi jogar ou não. Temos a confiança necessária para enfrentar um dos melhores times do mundo."

O outro semifinalista será decidido em Turim, onde a Juventus receberá o Bayern de Munique. A equipe alemã venceu em casa por 2 a 0, o que lhe dá a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para se classificar.

Acompanhe Barcelona x Paris Saint-Germain e Juventus x Bayern de Munique no estadao.com, a partir das 15h45.