Com Messi titular, Barcelona empata em Bilbao e tropeça de novo no Espanhol

Contando com Lionel Messi entre os titulares, o Barcelona voltou a tropeçar neste domingo. O time catalão empatou pela terceira vez seguida ao ficar no 0 a 0 com o Athletic Bilbao, fora de casa. Foi o segundo empate consecutivo no Campeonato Espanhol - teve ainda a igualdade com o Real Madrid no meio de semana, pela semifinal da Copa do Rei.

Vindo de um 2 a 2 com o Valência, na rodada anterior do Espanhol, o Barcelona soma agora 51 pontos, contra 45 do Real Madrid, que bateu o Atlético de Madrid no sábado e vem reduzindo a diferença para o líder a cada rodada. Já o time de Bilbao é apenas o 13º colocado, fora da zona de classificação para as competições europeias, com 27 pontos.

Neste domingo, o técnico Ernesto Valverde voltou a contar com Messi entre os titulares. Após sofrer uma lesão muscular na partida contra o Valencia, o argentino entrou somente no segundo tempo no clássico com o Real pela Copa do Rei. Ele formou trio ofensivo com Suárez e o brasileiro Philippe Coutinho.

Mesmo voltando de lesão, Messi foi o maior destaque do Barça e da partida. Criou boas oportunidades, mas não teve sucesso nas finalizações. Os dois companheiros de ataque tiveram atuações mais discretas, sem levar perigo maior ao goleiro Iago Herrerin. Do outro lado, Ter Stegen precisou mostrar serviço no gol do Barcelona e garantiu o placar inalterado.

Ainda em busca de uma boa fase nesta temporada, Coutinho não convenceu e acabou sendo substituído na metade do segundo tempo por Ousmane Dembélé. A mudança não mudou o panorama do jogo, em que o time da casa jogava melhor e levava mais perigo em suas investidas no ataque.

Mais cedo, o Sevilla buscou uma forte reação nos minutos finais, mas não conseguiu superar o Eibar. Jogando em casa, o Sevilla viu o rival abrir 2 a 0 no placar, com gols de Fabian Orellana e Charles. Mas os anfitriões arrancaram o empate com dois gols em apenas dois minutos, aos 43 e aos 45 minutos. Wissam Ben Yedder e Pablo Sarabia foram os responsáveis pelo empate.

O resultado deixou o Sevilla com 37 pontos, na quarta colocação, dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Eibar ocupa o 10º lugar, com 30 pontos.

Já o Valência perdeu a chance de encostar nos primeiros colocados, ao ficar no empate sem gols com a Real Sociedad, em casa. O empate deixou os anfitriões com 31 pontos, na oitava colocação, fora da zona de classificação aos torneios europeus. A Real Sociedad é a nona colocada, com a mesma pontuação.

Em outro jogo deste domingo no Espanhol, o Leganés superou o Betis por 3 a 0, diante de sua torcida. O time da casa chegou aos 29 pontos e figura agora em 11º lugar. Já o Betis perdeu a chance de colar nas primeiras posições. Tem agora 32 pontos e está na sexta posição.