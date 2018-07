Com meta definida, Ponte Preta busca a reação em casa

A Ponte Preta entra em campo pressionada por uma série negativa de oito jogos sem vitórias no Brasileirão. Antes do último empate contra o Flamengo por 1 a 1, o time vinha de sete derrotas consecutivas, sequência que o derrubou para a penúltima colocação, com 16 pontos.

O elenco campineiro sabe que não pode mais adiar a reabilitação. A cada rodada que passa o aproveitamento necessário para escapar se torna maior e a pressão das arquibancadas aumenta. "Temos 18 jogos a serem feitos e precisamos ter nove vitórias. Não é impossível. É viver jogo após jogo para sair dessa situação", minimizou o atacante Chiquinho.

A tensão pela falta de resultados ficou clara, nesta terça, quando aconteceu um desentendimento entre o técnico Jorginho e o atacante Rildo. Ele se irritou por treinar pouco tempo entre os titulares, discutiu com membros da comissão técnica e foi expulso. O atacante não ficará nem no banco de reservas.

Do time que empatou com o Flamengo, uma mudança é certa: Diego Sacoman substitui César, na defesa, já que este último está suspenso por expulsão. A outra mudança será no meio de campo. Promessa da base, Alef ganha a vaga que era de Adaílton no time titular. Além disso, os meias Ramirez e Giovanni estão impedidos de atuar por força contratual, já que pertencem ao Corinthians.