Com Michel Bastos, titulares do Brasil empatam coletivo

No primeiro treino coletivo da seleção brasileira desde que começou a preparação para a Copa, neste domingo, no campo da escola Hoerskool Randburg, em Johannesburgo, não saíram gols. Sem surpresas, Dunga escalou o time titular com Julio Cesar; Maicon, Lúcio, Juan e Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo, Elano e Kaká; Robinho e Luís Fabiano. Mas eles ficaram no 0 a 0 com os reservas.

Foi o dia mais frio desde que a seleção desembarcou na África do Sul, na última quinta-feira, com temperatura média de 12ºC. Mesmo assim, Dunga começou a testar seu time para a estreia da Copa, que acontecerá em 15 de junho. Ainda existia alguma indefinição quanto ao lateral-esquerdo titular, mas a primeira opção é mesmo Michel Bastos, deixando Gilberto como reserva.

Durante o coletivo, Dunga orientou os jogadores a fazer marcação sob pressão, logo na saída de bola adversária. Ele também aproveitou as cobranças de faltas e escanteios para realizar algumas repetições, tanto na defesa quanto no ataque, para ajustar os jogadores em campo nas bolas paradas. Mas o aproveitamento ofensivo não foi muito bom - nem dos titulares e nem dos reservas.

Ao todo, os titulares tiveram quatro boas chances de gol durante o coletivo, sendo duas com Elano e duas com Robinho, mas eles não conseguiram marcar. O destaque negativo foi a participação de Kaká. Ainda fora de ritmo, depois da contusão muscular que sofreu recentemente na coxa esquerda, ele errou a maioria das jogadas e esteve um pouco reticente dentro de campo.

Depois do coletivo, Dunga ainda reuniu alguns jogadores para treinar cobranças de pênaltis. Elano, Luís Fabiano e Robinho foram os escolhidos para bater, mas não tiveram um aproveitamento tão bom - talvez por ainda não estarem tão acostumados à bola que será utilizada na Copa da África do Sul, que tem sido muito criticada por quase todos da seleção brasileira.