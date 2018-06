Com Milner e Emre Can recuperados, Liverpool leva 24 jogadores para final em Kiev

Pouco depois de realizar o seu último treino em solo inglês antes de viajar para a Ucrânia, o time do Liverpool embarcou no John Lennon Airport nesta quinta-feira com um grupo de 24 jogadores relacionados pelo técnico Jürgen Klopp para a final da Liga dos Campeões da Europa, no sábado, às 15h45 (de Brasília), contra o Real Madrid, em Kiev.

O fato mais relevante desta lista é a confirmação das presenças do volante Emre Can e do meia James Milner, que se recuperaram recentemente de lesões e chegaram a ser vistos como preocupações para a decisão continental na qual a equipe inglesa lutará para conquistar pela sexta vez em sua história o título europeu.

O alemão Can voltou a treinar com o restante do elenco do Liverpool no início desta semana e reforça o time após ficar mais de dois meses afastado dos gramados por causa de uma lesão nas costas. Já o versátil Milner, que também está acostumado a atuar como lateral e volante, ficou de fora do último jogo da equipe no Campeonato Inglês, em 13 de maio, contra o Brighton, devido a um problema muscular, mas ele também voltou a treinar normalmente e deve ser escalado por Klopp como titular para a final.

Com a confirmação destes dois jogadores, os único desfalques do comandante alemão para a decisão são atletas que se recuperam de lesões que exigem um longo prazo de tratamento e já estavam descartados de voltar a atuar pela equipe nesta reta final de temporada europeia. São eles: os defensores Joel Matip e Joe Gomez, além do meio-campista Alex Oxlade-Chamberlain.

O único treinamento do Liverpool em solo ucraniano para a decisão contra o Real Madrid será realizado nesta sexta-feira no estádio NSK Olimpiyskyi, o mesmo palco que abrigará o confronto que valerá o título no dia seguinte.

Caso desbanque o favoritismo do time espanhol, dono de 12 troféus da Liga dos Campeões, sendo três deles obtidos entre 2014 e 2017, o clube inglês vai se isolar como terceiro maior detentor de títulos europeus na história. Pentacampeão ao lado de Barcelona e Bayern de Munique, tem a chance de ficar atrás apenas do próprio Real e do Milan, que já ergueu sete taças continentais. O Liverpool, por sinal, foi o último clube que conseguiu superar a equipe madrilenha em uma final desta importante competição, em 1981.

Confira os 24 jogadores do Liverpool relacionados para a decisão:

Goleiros - Loris Karius, Simon Mignolet e Danny Ward.

Defensores - Trent Alexander-Arnold, Nathan Clyne, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Ragnar Klavan, Alberto Moreno, Andrew Robertson e Nathaniel Phillips.

Meio-campistas - Georginio Wijnaldum, James Milner, Jordan Henderson, Adam Lallana, Emre Can, Curtis Jones e Raf Camacho.

Atacantes - Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mané, Danny Ings, Dominic Solanke e Ben Woodburn.