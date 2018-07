Com Milton Cruz no comando, São Paulo encara Fluminense

Três partidas sem vitórias fizeram São Paulo e Fluminense despencarem na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Agora, os dois times que eram cotados para o título se enfrentam neste sábado, às 21h, para manter vivo o sonho de levantar a taça. O time paulista será comandando pelo auxiliar Milton Cruz, que em 20 partidas venceu oito, empatou seis e perdeu seis. Por recomendação médica, Muricy terá de ficar distante do futebol no período que estiver hospitalizado por causa de uma arritmia cardíaca.

Milton terá carta branca para fazer o que quiser, mas não deve promover grandes alterações no São Paulo, que vem de duas derrotas e um empate e viu o Cruzeiro ampliar a vantagem na liderança do Brasileirão. "O Muricy sempre me deu liberdade para trabalhar, mas não vou mexer muito. O time estava jogando bem, apesar dos três jogos consecutivos sem vitórias, e mostrou que tem condições de sair dessa situação. Espero que a gente possa conseguir um grande resultado, como em outras ocasiões, para manter a esperança pelo primeiro lugar", disse, em entrevista ao site do clube.

A única novidade na equipe será o retorno de Alvaro Pereira à lateral-esquerda, após cumprir suspensão por causa de sua expulsão no clássico com o Corinthians. Ele entra no lugar de Michel Bastos, que foi expulso contra o Flamengo e está suspenso. Já Kaká, Antônio Carlos e Souza, poupados do treinamento de sexta-feira, vão para o jogo. "A gente optou por deixá-los fora do treinamento porque o campo estava pesado. Eles estavam com um pouco de desconforto muscular, mas não preocupam", explicou o médico José Sanchez.

O São Paulo está a nove pontos do líder Cruzeiro e faltam 14 rodadas para o fim da competição. Para Alexandre Pato, o time precisa entrar em campo concentrado para voltar a vencer no torneio nacional. "Estávamos conversando outro dia que no Campeonato Brasileiro não se pode perder pontos com muita frequência. Tivemos três resultados não favoráveis, mas vamos lutar até o final", avisa. O auxiliar Milton Cruz concorda. "Todos os jogos são importantes, principalmente em casa, e por isso temos de buscar um resultado positivo. Sabemos das dificuldades", conclui.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO x FLUMINENSE

SÃO PAULO

Rogério Ceni; Auro, Antônio Carlos, Edson Silva e Alvaro Pereira; Denilson, Souza, Kaká e Ganso; Pato e Alan Kardec.

Técnico: Milton Cruz.

FLUMINENSE

Diego Cavalieri; Bruno, Marlon, Elivelton e Carlinhos; Rafinha, Jean, Cícero, Conca e Wagner; Fred.

Técnico: Cristóvão Borges.

Juiz: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Local: Morumbi, em São Paulo (SP).

Horário: 21h.