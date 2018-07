Com Mina, Borja e Guerra convocados, Cuca reclama do calendário brasileiro

O técnico Cuca terá de lidar com desfalques importantes para as próximas partidas em função dos jogos das seleções nacionais. Os colombianos Borja e Mina, além do venezuelano Guerra, serão baixas nos próximos três jogos do Palmeiras, contra Coritiba, Fluminense e Santos.

"Teremos baixas porque o Brasil é o único lugar que não tem Data Fifa, os campeonatos não param. Quem tem jogador selecionável acaba punido. Vamos ser punidos com três perdas. Agora é confiar na força do grupo e vencer em Curitiba", afirmou o treinador após o empate por 0 a 0 contra o Atlético-MG, no Allianz Parque, pela quarta rodada do Campeonato.

Cuca já teve de recorrer à "força do grupo", como ele mencionou no jogo de domingo. Por causa de dores no músculo adutor da coxa, o capitão Dudu não atuou. O escolhido foi o atacante Keno, que aproveitou bem a oportunidade e foi o melhor em campo. Se Dudu não se recuperar, Keno deverá ser escalado novamente em Curitiba, na próxima quarta-feira.

"O Keno foi o principal jogador da equipe, uma pena ter saído no segundo tempo. A tarde era dele. Infelizmente, precisei substitui-lo por câimbras. Penso no time hoje, e hoje ele é titular. Estamos satisfeitos com o Keno, que pode jogar em algumas posições, assim como Dudu. Quando o jogador é bom, a gente sempre acha lugar", disse o comandante.

Raphael Veiga e Hyoran brigam por posição no meio para substituir Guerra. Na zaga, Juninho e Antônio Carlos disputam um lugar ao lado de Edu Dracena. No ataque, sem Borja, Willian, que já vinha sendo titular, permanecerá no time.