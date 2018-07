Com Miranda e Alex Silva suspensos, Xandão ganha chance no São Paulo

O zagueiro Xandão deve ganhar nova chance na equipe titular do São Paulo na partida contra o São Caetano, sábado, fora de casa, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. No confronto, o técnico Paulo César Carpegiani não poderá contar com os defensores Alex Silva e Miranda, ambos suspensos.

"Infelizmente o árbitro do clássico tirou dois jogadores importantes do nosso setor defensivo. Vou procurar me empenhar ao máximo nesta semana para ter uma oportunidade. Vou dar o meu melhor e tentar fazer com que o São Paulo não leve os gols e saia vencedor", afirmou Xandão.

Carpegiani ainda não definiu se escalará o São Paulo com dois ou três zagueiros, mas Xandão deverá ser escalado ao lado de Rhodolfo. Caso o treinador opte pelo esquema 3-5-2, Luiz Eduardo deverá ser utilizado ao lado dos dois defensores diante do São Caetano.

Apesar de não ser titular, Xandão garante não se incomodar com a sua atual situação no Santos. "Jogador que quer dar o passo maior que a perna acaba não conseguindo aquilo que almeja. Sei que ainda não consegui meu espaço no São Paulo. Mas não vou deixar de buscar esta condição de ser titular. É um objetivo na minha carreira", comentou o zagueiro, que já disputou 43 partidas pelo São Paulo.