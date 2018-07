Com Miranda expulso, Inter de Milão leva goleada e cede liderança

Com um início de jogo avassalador e três gols antes dos 25 minutos, a Fiorentina atropelou a Inter de Milão por 4 a 1, neste domingo, no San Siro, e assumiu a liderança do Campeonato Italiano após seis rodadas. Titular de Dunga na seleção brasileira, Miranda foi expulso ainda no primeiro tempo.

A vitória levou a Fiorentina a 15 pontos no torneio, empatado com o rival deste domingo, mas com melhor saldo de gols (7 a 2). Esta foi a primeira derrota da Inter de Milão no Campeonato Italiano.Mesmo fora de casa, a Fiorentina iniciou o jogo com muita vontade e conseguiu abrir o placar logo aos três minutos. Ilicic cobrou pênalti sofrido por Kalinic no ângulo esquerdo e calou o estádio.

A blitz seguiu e, aos 18, Kalinic começou o seu show particular se aproveitando de rebote do goleiro para fazer 2 a 0. Em seguida, aos 23, o croata completou de carrinho um cruzamento para ampliar o marcador. A Inter sentiu o baque com a desvantagem e ainda teve Miranda expulso aos 34 minutos por falta violenta em Ilicic.

No segundo tempo, a Inter de Milão ensaiou uma reação e descontou com Icardi, aos 14. O atacante cabeceou na trave e pegou o próprio rebote para marcar. No entanto, Kalinic estava inspirado e apareceu para completar cruzamento aos 31 e dar números finais ao placar.

Pela sétima rodada do Campeonato Italiano, a Inter visita a Sampdoria no próximo domingo. No mesmo dia, a Fiorentina recebe a Atalanta. Antes, porém, o time de entra em campo pela Liga Europa na quinta-feira, contra o Belenenses fora de casa.