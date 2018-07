Com Miranda expulso, Torino vence e breca Inter na briga por Liga

Com a derrota, a Inter de Milão estacionou no quinto lugar com 55 pontos, oito atrás da Roma, que está na terceira posição, a última que leva ao maior torneio continental da Europa. Já o Torino foi a 36 pontos e saltou para a 12.ª colocação.

Em uma partida bastante equilibrada, a Inter de Milão conseguiu abrir o placar em uma cobrança pênalti. Aos 22 minutos do primeiro tempo, Moretti colocou a mão na bola dentro da área e Icardi converteu a penalidade.

O empate do Torino aconteceu no início da segunda etapa. Aos 10 minutos, Molinaro invadiu a área em velocidade e chutou forte na saída do goleiro Handanovic. Dois minutos depois, Miranda fez falta dura e levou o segundo cartão amarelo, deixando o time de Turim ainda mais confiante no jogo.

Com um a mais, o Torino partiu para cima e conseguiu buscar a virada aos 28 minutos. Nagatomo cometeu pênalti e levou o cartão vermelho direto, prejudicando ainda mais a Inter de Milão. Andrea Belotti não tinha nada a ver com isso e cobrou a penalidade para garantir a vitória.

Na sequência do Campeonato Italiano, a Inter de Milão tem pela frente o Frosinone, fora de casa, no próximo sábado. No dia seguinte, o Torino recebe a Atalanta no estádio Olímpico de Turim.