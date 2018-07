Com mistério, Grêmio inicia oitavas para encerrar dúvidas após queda no Gaúcho

O time brasileiro avançou às oitavas de final sem grandes sustos, como segundo colocado do Grupo 6, após somar 11 pontos em seis partidas. Já o Rosario Central foi um dos responsáveis pela eliminação do Palmeiras, já que liderou o Grupo 2, que contava com a equipe paulista, com os mesmos 11 pontos.

Além da pontuação, as duas equipes têm em comum a irregularidade ao longo desta temporada. O Grêmio teve um início de ano ruim, viu o técnico Roger Machado receber algumas críticas, mas evoluiu e garantiu a vaga nas oitavas da Libertadores sem sustos, com uma rodada de antecedência.

O que os torcedores não imaginavam, no entanto, era a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho diante do Juventude, selada no último fim de semana. Roger Machado, aliás, mostrou ter aprendido lições com a queda e avaliou como "imprescindível" marcar um gol fora de casa contra o Rosario Central na volta - a eliminação para o Juventude aconteceu justamente por causa do gol fora de casa como critério de desempate.

Já o Rosario Central chegou a ser líder de seu grupo no Campeonato Argentino após um grande início de temporada, mas já não vence há quatro partidas na competição. É bem verdade que tem priorizado a Libertadores e no torneio continental fez bem seu papel ao buscar a classificação vencendo o Nacional na última rodada, mesmo no Uruguai.

As duas equipes têm dúvidas para a partida. No Grêmio, Roger Machado fez mistério e preferiu não sinalizar se entrará com Bolaños desde o início. O equatoriano se recuperou da cirurgia na mandíbula, tem entrado bem e pode substituir Bobô nesta quarta-feira. A ausência certa fica por conta do zagueiro Pedro Geromel, com caxumba, que sequer foi relacionado.

Já o Rosario Central poderá contar com a volta do zagueiro da seleção argentina Pinola, que estava suspenso nas últimas duas partidas pelo Campeonato Argentino. Por outro lado, o atacante Marcelo Larrondo, um dos destaques da equipe, segue fora por ter se recuperado recentemente de cirurgia no menisco.