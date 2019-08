Com mistério, Corinthians recebe o Botafogo para manter embalo no Brasileirão

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 17h, na arena em Itaquera, em duelo que vale um lugar G-6 do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista ocupa o sexto lugar na tabela, com 24 pontos, uma posição e dois pontos à frente dos cariocas.

O time comandado por Fábio Carille está invicto desde o término da pausa da Copa América, com cinco vitórias e três empates. Para a partida, o treinador não contará com Cássio e Danilo Avelar, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Entram Walter e Carlos Augusto. A única dúvida na escalação está no meio-campo: Sornoza e Mateus Vital disputam a posição de armador do time.

"Com certeza é um jogo de seis pontos. Temos que fazer o que fazemos sempre em casa, ser regular, errar o mínimo possível e buscar lá em cima. Todo jogo no Corinthians é obrigação vencer. Temos que ficar no bolo e brigar pelo título. No Corinthians, é brigar por títulos toda hora", disse Walter.

O substituto de Cássio teve uma reviravolta no clube neste início de temporada. Ele chegou a informar que não renovaria contrato e se despediria no final do ano. No entanto, teve algumas oportunidades de entrar na equipe e chegou a um acordo com a diretoria para permanecer por mais dois anos. O novo contrato, no entanto, só começará a valer em 2020 para as despesas não entrarem no balanço financeiro de 2019.

"A gente fez um pré-contrato para não ter aditivos, nada. Tive uma felicidade grande, tenho carinho por todos. As coisas caminharam bem, tiveram as partidas do meio do ano que foram chave. Faço meu trabalho, e isso foi importante para a permanência", destacou.

Outra novidade para a partida será a presença do volante Ralf no banco de reservas. O jogador desfalcou a equipe nas últimas sete partidas e retorna após se recuperar de lesão muscular na coxa direita. O zagueiro Bruno Méndez também está de volta. O uruguaio retornou ao time nesta semana depois de ajudar a seleção de seu país na conquista do bronze nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Ele será a única opção para as vagas dos titulares Gil e Manoel.

No Botafogo, o técnico Eduardo Barroca não contará com João Paulo, suspenso, e ainda não terá Alex Santana e Carli, que se recuperam de lesão. A dúvida na equipe também está na armação, entre Rickson e Wenderson.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS: Walter; Fagner, Manoel, Gil e Carlos Augusto; Gabriel, Junior Urso e Sornoza (M. Vital); Pedrinho, Vagner Love e Clayson. Técnico: Fábio Carille.

BOTAFOGO: Gatito; Marcinho, Marcelo, Gabriel, Gilson; Cícero, Bochecha, Rickson; Pimpão, Luiz Fernando, Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

ÁRBITRO: Rafael Traci (SC).

LOCAL: Arena Corinthians.

HORÁRIO: 17h.

NA TV: Premiere.