Com mistério de Micale, Paraná quer surpreender Palmeiras no Allianz Parque

A certeza no Paraná é de que o time vai fazer de tudo para vencer o Palmeiras, neste domingo, mesmo atuando no Allianz Parque, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 13 pontos e na zona de rebaixamento, só resta vencer e o técnico Rogério Micale sempre tenta manter viva a esperança entre os seus jogadores. Mas não revela, como sempre, o esquema tático que vai usar em São Paulo.

"Nós temos um modelo de jogo definido, tanto para esperar quanto para propor. Vamos nos ajustar contra o Palmeiras e tentar ganhar o jogo lá. São 11 contra 11. Sei do poderio do Palmeiras, mas pelo que o time demonstrou contra o Atlético-MG, a gente viu que a possibilidade existe", diz o treinador.

"Pelo poderio do outro lado, realmente foi um jogo onde tivemos boas chances de conseguir algo melhor. A equipe está evoluindo", acredita Rogério Micale que aprovou a atuação de seus comandados mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Atlético Mineiro.

Micale tem alternado dois esquemas táticos: o 4-1-4-1 com dois homens pelas beiradas do ataque - Rodolfo e Silvinho - e o 4-2-3-1, deixando apenas um atacante isolado na frente, que deve ser Carlos que retorna ao ataque. Ele não enfrentou o Atlético-MG por ter vínculo com o time mineiro.

Na defesa surgiu uma nova opção com a recuperação de Rayan, mas é provável que seja mantida a dupla formada por Renê Santos e Cléber Reis.