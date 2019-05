Com mistério e completo, Santos encerra preparação com treino no CT corintiano

O Santos encerrou a preparação para o clássico com o Palmeiras sem desfalques e com mistério. Nesta sexta-feira, em situação pouco usual, o elenco dirigido por Jorge Sampaoli treinou no CT Joaquim Grava, do rival Corinthians, para o duelo de sábado, marcado para o Pacaembu e válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Como costumeiramente ocorre desde a sua chega ao clube, Sampaoli fechou a atividade no CT do Corinthians, só permitindo que a imprensa acompanhasse o aquecimento. Assim, não deu qualquer indicação sobre qual formação irá colocar em campo no sábado.

A atividade foi a única do Santos com o elenco completo na preparação para o clássico com o Palmeiras, pois na quinta-feira, no CT do Cruzeiro, só os reservas foram ao campo, com os titulares um dia antes, no empate com o Atlético Mineiro por 0 a 0 pela Copa do Brasil, só tendo realizado trabalhos regenerativos na academia.

Após esse compromisso, aliás, a delegação não retornou a Santos, por decisão logística. Isso porque o clássico contra o time alviverde será disputado em São Paulo. E a comissão técnica optou por evitar a realização de duas viagens de Santos para a capital paulista, para onde a delegação retornou apenas na quinta-feira e está concentrada desde então.

A escalação do Santos é uma incógnita para o clássico com o Palmeiras, mas é certo o retorno de Vanderlei, que teve sua vaga ocupada por Everson, o goleiro titular do time nas copas, diante do Atlético-MG. Além disso, Sampaoli deve repetir o esquema tático com três zagueiros.

As dúvidas sobre a escalação envolvem a possibilidade de retorno de Carlos Sánchez ao meio-campo e sobre quem comandará o ataque: Eduardo Sasha ou Jean Mota. Assim, o Santos deve atuar com: Vanderlei; Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique; Victor Ferraz, Diego Pituca, Jean Lucas (Carlos Sánchez) e Jorge; Rodrygo, Eduardo Sasha (Jean Mota) e Soteldo.

O Santos ocupa o segundo lugar do Brasileirão com dez pontos, atrás do Palmeiras apenas pelos critérios de desempate. O clássico deste sábado, portanto, vale a liderança do torneio.