Com mistério, Goiás recebe o Santos na estreia de Enderson Moreira

O técnico Enderson Moreira fará sua estreia no comando do Goiás na partida contra o Santos neste domingo, às 18h15, no estádio da Serrinha. Ele será a principal novidade da equipe esmeraldina, na vaga deixada por Thiago Larghi. O treinador escondeu o treino, mas indicou que mexeria pouco na equipe neste primeiro momento.

"A gente precisa extrair o máximo de cada atleta, é nossa função e de todo o departamento físico, técnico e de quem trabalha com futebol. Temos que fazer com que o atleta se sinta bem preparado, tem muito jogador que às vezes está desmotivado, mas temos que tentar resgatá-lo", disse Enderson Moreira.

O treinador deve apostar em jogadores experientes, como o lateral Edilson, o volante Sandro e o atacante Rafael Moura. Outros podem aparecer entre os titulares, a exemplo de Douglas Baggio e Ignacio Jara. A confirmação acontecerá apenas minutos antes da bola rolar.

Apesar de estar há três jogos sem perder, o Goiás está na lanterna, com nove pontos. A vitória acaba sendo obrigação para o time tentar deixar a zona da degola.