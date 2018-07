Com mistério na escalação, Atlético-PR visita o Figueirense para encostar no G4

O Atlético Paranaense visita o Figueirense nesta quarta-feira, às 16 horas, com o objetivo de encostar no G4 do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e é válida pela 23.ª rodada da competição.

O time paranaense é o atual nono colocado com 33 pontos e está a apenas quatro de distância do Corinthians, que ocupa o quarto lugar. E terá pela frente um adversário que luta para fugir das últimas colocações - o Figueirense é o 18.º com 24 pontos, a dois de deixar a zona de rebaixamento.

O técnico Paulo Autuori optou por fazer mistério no Atlético e não confirmou a escalação. Ele não confirmou quem entrará na vaga do zagueiro Thiago Heleno, que terá que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Marcão e Wanderson disputam a posição.

Outra dúvida está na lateral esquerda. Sidcley está novamente relacionado após cumprir suspensão na rodada anterior. No entanto, Nicolas foi muito bem na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo, ao dar assistência para o gol de Hernani, e por isso pode ganhar mais uma chance entre os titulares.