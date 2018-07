Com mistério na escalação, Cruzeiro reencontra Flamengo após superá-lo em decisão

No primeiro reencontro contra o Flamengo após a decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro vai apostar no mistério para o confronto desta quarta-feira, às 21h45, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe mineira terá dois desfalques importantes: os meias Rafinha, suspenso, e Arrascaeta, convocado pela seleção do Uruguai. O técnico Mano Menezes, contudo, fechou o treino desta terça-feira e não deu pistas do time que deve ir a campo.

Apesar do mistério, uma das vagas tem um substituto praticamente definido: Alisson, que jogará na posição de Rafinha e atuará aberto pelo lado esquerdo. Já os candidatos a ficar com o lugar do uruguaio são Rafael Marques, Jonata e Rafael Sóbis, que está recuperado de contusão, mas ainda não tem o ritmo de jogo ideal.

Na quinta colocação com 51 pontos, 11 atrás do líder Corinthians, o Cruzeiro se sagrou campeão da Copa do Brasil na última vez em que enfrentou o Flamengo, em 27 de setembro. Mas, apesar da boa lembrança, o elenco antecipa que o novo duelo será bem diferente do anterior.

"É uma situação diferente. Temos de jogar da mesma maneira que nos últimos jogos, buscando a vitória. Quando muda muitos jogadores, muda o clima. Mas temos de entrar o máximo concentrados possível, pois é sempre difícil enfrentá-los. Queremos os três pontos e nos preparamos para buscá-los", garante o lateral-direito Ezequiel.