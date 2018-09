Com mistério sobre esquema tático, Fluminense recebe o Grêmio no Engenhão

O técnico Marcelo Oliveira optou por manter o mistério no Fluminense para a partida contra o Grêmio, neste sábado, no estádio Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico não confirmou se vai manter o esquema com três zagueiros que foi utilizado nos dois últimos jogos, nas vitórias contra Deportivo Cuenca, por 2 a 0, pela Sul-Americana, e Chapecoense, por 2 a 1. Por coincidência, ambas foram disputadas fora de casa.

O que está confirmado é o retorno de Dodi, que volta de lesão e assume a vaga do suspenso Jadson no meio-campo. "Dodi está treinando normalmente, fez treinamentos muito bons. Ele está convocado e deve ser o substituto de Jadson nesse jogo. Nós treinamos com três zagueiros e também sem um dos zagueiros, com a inclusão de mais um meia. Vamos decidir antes do jogo", empurrou a definição.

Outro jogador confirmado por Marcelo Oliveira foi o atacante Luciano. Segundo o treinador, ele vem se tornando a referência no ataque desde a lesão de Pedro. "O que o Luciano tem de muito bom é a vontade de fazer gols. Ele se posiciona sempre com a expectativa de fazer gols. Com a ausência do Pedro, ele se tornou uma alternativa muito boa", afirmou. Luciano fez dois gols.

A regularidade nos últimos jogos deixou o tricolor carioca com 34 pontos, em nono lugar. A estratégia da comissão técnica é manter o ritmo e escapar logo da ameaça de queda, para que o time possa se concentrar na sul-americana. Ao mesmo tempo, o time tenta mirar o Atlético-MG, que tem 42 pontos e é o primeiro dentro do G6, a zona de classificação à Copa Libertadores.