Suárez apostou hambúrguer com Neymar antes de clássico

Finalmente liberado para disputar jogos oficiais pelo Uruguai após cumprir longa suspensão provocada pela mordida em Chiellini, da Itália, na Copa do Mundo de 2014, Suárez falou nesta terça-feira sobre a sua volta à seleção do país para o confronto diante do Brasil, nesta sexta, em Recife, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Ao projetar o duelo, o atacante revelou que apostou um hambúrguer com Neymar, seu companheiro de Barcelona, que será seu rival neste duelo no qual também prometeu agir com mais "moderação" do que tinha nos tempos em que sua atitude no jogo diante da Itália no Mundial. A mordida no defensor italiano provocou o gancho de nove partidas oficiais aplicada pela Fifa contra ele.

"O hambúrguer (quem perder) terá de pagar, isso é certo", ressaltou Suárez ao falar do confronto de sexta, no qual prometeu agir com inteligência para ter sucesso e não cair em possíveis provocações de adversários ou torcedores da seleção brasileira. "Vou jogar pressionando, discutindo, mas agora com mais moderação e inteligência", afirmou, para depois enfatizar: "Nada vai mudar minha forma de jogar".

Mesmo sem contar com Suárez até aqui, o Uruguai ocupa a vice-liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com nove pontos em quatro jogos disputados, enquanto o Brasil vem logo atrás, em terceiro lugar, com sete pontos. Assim, o confronto desta sexta terá caráter decisivo para as duas seleções. "O Uruguai é um grupo unido que não depende de ninguém", enfatizou o atacante, tirando das suas próprias costas a responsabilidade por uma vitória na sexta.

Depois de encarar o Brasil, o Uruguai terá pela frente o Peru, no dia 29, no estádio Centenário, em Montevidéu, pela rodada seguinte das Eliminatórias. Já foram vendidos 40 mil ingressos para o duelo, o que aumenta ainda mais a ansiedade de Suárez para o reencontro com a sua torcida. "Sei que será especial porque já passou muito tempo (depois de sua suspensão), mas me sinto como um jogador a mais que dará o melhor de si", completou, exibindo humildade como principal estrela do Uruguai na atualidade.