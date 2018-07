'Com moral', Ricardo Gomes elogia Botafogo e já projeta clássicos Foram cinco jogos e cinco vitórias do Botafogo neste início de Campeonato Carioca. Para o técnico Ricardo Gomes, a boa sequência dá "moral" ao time antes de disputar dois clássicos importantes nos próximos dias. Na quarta, o adversário será o Fluminense, em Cariacica (ES), e no domingo, enfrentará o Vasco, em São Januário.