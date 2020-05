Com mosaico incomum na arquibancada, Colônia leva empate do Mainz no Alemão

Na continuação da 26ª rodada do Campeonato Alemão, primeira grande liga europeia a ser reiniciada após paralisação de mais de dois meses em razão do novo coronavírus, Colônia e Mainz 05 empataram em 2 a 2 neste domingo. O jogo foi disputado na cidade de Colônia.

Considerando as circunstâncias da partida, o resultado não foi ruim para o Mainz, uma vez que a equipe saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu buscar o empate na etapa final. No entanto, olhando para a tabela de classificação, a igualdade não foi positiva, já que o time não conseguiu abrir vantagem para a zona de rebaixamento. No momento, soma 27 pontos e ocupa o 15º lugar, o primeiro fora do grupo dos três piores. O Colônia ocupa a décima posição, com 33 pontos.

A partida ficou marcada por um fato curioso. Com a impossibilidade de receber torcedores, o Colônia decidiu montar um pequeno mosaico com camisas e cachecóis em vermelho e branco, cores do clube. Os objetos, entregues pelos torcedores, foram dispostos nos assentos vazios de um dos setores do estádio. Em algumas cadeiras também foram colocadas pelúcias de tamanhos diferentes.

Fora do estádio, alguns torcedores protestaram contra a realização dos jogos com portões fechados, medida de prevenção ao contágio do coronavírus e que valerá para todas as partidas que restam do campeonato. Um sofá foi posicionado perto da entrada da arena, com os dizeres: "Estádio em vez de sofá. Contra os jogos fantasmas!".

Em campo, destaque para a reação do Mainz, que, após ficar em desvantagem de dois gols - marcados pelo atacante alemão Uth, aos seis minutos do primeiro tempo, e pelo meia austríaco Kainz, aos oito minutos da etapa final - teve forças para buscar empate. Os visitantes balançaram as redes com o nigeriano Awoniyi e o camaronês Kunde. Após a partida, os técnicos e jogadores se cumprimentaram com toques de cotovelo, respeitando o protocolo sanitário elaborado pela liga alemã.

Ainda neste domingo, o líder Bayern de Munique entra em campo para enfrentar o Union Berlin, fora de casa. A 26ª rodada do Campeonato Alemão será concluída nesta segunda-feira, com o duelo entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen.