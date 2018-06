Com Moses e Iwobi, Nigéria anuncia lista com 30 nomes para a Copa

A Nigéria divulgou nesta segunda-feira a lista com 30 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A lista do técnico Gernot Rohr conta com atletas de clubes tradicionais do futebol europeu, como Moses, do Chelsea e Alex Iwobi, do Arsenal.

Diferentemente da seleção brasileira, que já divulgou os 23 atletas que irão para a Copa do Mundo, a seleção da Nigéria optou por revelar toda a lista enviada à Fifa, sem desmembrar a lista de suplentes. Até o dia 4 de junho, o país terá que informar quem são os 23 nomes que participarão do Mundial.

Pelas redes sociais, a seleção nigeriana também confirmou os amistosos que fará antes da estreia na Copa. Serão três no total. O primeiro teste será no dia 27 contra a República Democrática do Congo, em casa, na cidade de Port Hartcourt. Cinco dias depois, enfrentará a Inglaterra, em Londres. Em 5 de junho, o último duelo será contra a República Checa, em Viena.

A Nigéria está no Grupo D da Copa do Mundo e estreia na competição contra a Croácia, no dia 16 de junho, em Kaliningrado. No dia 22, enfrentará a Islândia e fechará a participação na primeira fase contra a Argentina o dia 26.

Confira a lista dos 30 jogadores pré-convocados pela Nigéria:

Goleiros - Ikechukwu Ezenwa (Enyimba International-NIG), Daniel Akpeyi (Chippa United-AFS), Francis Uzoho (Deportivo La Coruña) e Dele Ajiboye (Warri Wolves-NIG).

Defensores - William Ekong (Bursaspor-TUR), Leon Balogun (Mainz), Olaoluwa Aina (Hull City), Kenneth Omeruo (Kasimpasa-TUR), Bryan Idowu (Amkar Perm-RUS), Chidozie Awaziem (Nantes), Abdullahi Shehu (Bursaspor), Elderson Echiejile (Cercle Brugge-BEL), Tyronne Ebuehi (Den Haag-HOL) e Stephen Eze (Lokomotiv Plovdiv-BUL).

Meio-campistas - John Obi Mikel (Tianjin Teda-CHI), Ogenyi Onazi (Trabzonspor-TUR), John Ogu (Hapoel Beer Sheva-ISR), Wilfred Ndidi (Leicester), Uche Agbo (Standard Liège-BEL), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), Joel Obi (Torino) e Mikel Agu (Bursaspor).

Atacantes - Odion Ighalo (Yatai-CHI), Ahmed Musa (CSKA Moscou), Victor Moses (Chelsea), Alex Iwobi (Arsenal), Kelechi Iheanacho (Leicester), Moses Simon (Gent-BEL), Junior Lokosa (Kano Pillars-NIG) e Simeon Nwankwo (Crotone).