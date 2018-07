Com Muamba no hospital, Bolton decide jogar no sábado O Bolton vai voltar a jogar no Campeonato Inglês no próximo sábado, uma semana depois de Fabrice Muamba sofrer uma parada cardíaca dentro de campo, da qual ainda se recupera em um hospital. Com o dramático incidente no duelo com o Tottenham, o clube adiou o jogo contra o Aston Villa, que estava marcado para a última terça-feira.