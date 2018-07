Com mudanças, Luxemburgo confirma escalação do Cruzeiro

O técnico Vanderlei Luxemburgo definiu no treino desta sexta-feira o time titular do Cruzeiro para o jogo contra o Palmeiras, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte. Léo e Fabrício serão improvisados na equipe para substituir o lateral-direito Mayke e o volante Charles, ambos suspensos.

O zagueiro Léo entrará na lateral direita, enquanto o lateral Fabrício vai atuar no meio-campo. Desta forma, o Cruzeiro deve entrar em campo no domingo com Fábio; Léo, Manoel, Paulo André e Mena; Willians, Henrique e Fabrício; Marinho, Vinicius Araújo e Alisson.

Para Luxemburgo, as alterações não vão atrapalhar a reação do Cruzeiro, que ocupa apenas a 14ª colocação da tabela. "O time está encorpando, não só como equipe, mas como grupo, identificando a maneira que tenho de trabalhar. Estamos crescendo e evoluindo. Leva tempo. Quando disse que a equipe bicampeã não existe mais é porque não existe. E agora uma série de coisas que têm de ser feitas, como foi feita anteriormente", afirmou.

Sem esconder a preocupação com a situação do Cruzeiro no Brasileirão, Luxemburgo pediu novamente o apoio da torcida para o duelo no Mineirão. "O torcedor tem que perceber que temos de ganhar o jogo do Palmeiras, assim como eu me sentia adversário do Cruzeiro quando não estava aqui [comandando outro clube]", afirmou.

RENOVAÇÃO

Titular neste domingo, Paulo André teve seu contrato renovado até o fim da próxima temporada. O vínculo anterior do zagueiro de 31 anos se encerrava em dezembro deste ano. Sua situação foi regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF. O defensor chegou ao clube mineiro no início deste ano, mas ainda não convenceu a torcida, em razão da irregularidade dentro de campo.