Com mudanças após derrota na Sul-Americana, Bahia visita Santos pelo Brasileirão

A má atuação na derrota por 1 a 0 para o Melgar na Copa Sul-Americana ligou um sinal de alerta no Bahia. Com isso, Mano Menezes mostrou ter muitas dúvidas para o duelo contra o Santos neste domingo, às 18h15, na Vila Belmiro. Sem jogadores suspensos, o treinador dependerá da fisiologia para poder colocar em campo o que tem de melhor.

Com dores musculares, Ernando poderá ser preservado. Se isso acontecer, Nino Paraíba, criticado pelo gol contra diante do Melgar, ganhará nova chance entre os titulares. No meio de campo, Daniel poderá herdar a vaga de Ramon. A ausência do meia foi motivo para uma das críticas em cima do treinador na última derrota.

O setor que mais preocupa Mano Menezes é o ataque, ainda mais depois do time passar em branco contra o Melgar. Gilberto deverá seguir entre os titulares. Os demais brigam por posição: Fessin, Rossi, Clayson e Élber.

"Faltou experiência, maturidade da equipe, para saber que você vai buscar a vitória, mas não por ceder espaços para contra-atacar contra o Melgar. Temos que corrigir esses erros, não apenas para o jogo de volta, mas sim pensando contra o Santos. Teremos mais uma partida dificílima, sendo que precisamos pontuar", falou Mano Menezes.

Apesar da derrota para o Melgar, no Campeonato Brasileiro o Bahia vem de vitória por 3 a 1 frente ao Atlético Mineiro. O clube baiano tem 19 pontos, fora da zona de rebaixamento.