Com mudanças, Avaí encara CSA em confronto entre 'candidatos' ao rebaixamento

O Campeonato Brasileiro ainda está no começo, mas alguns times já começam a despontar como candidatos ao rebaixamento. O Avaí é um deles e, nas duas próximas rodadas, vai ter pela frente outros dois concorrentes diretos: CSA e Vasco. Todos ainda não venceram.

Na penúltima colocação, com apenas um ponto, o Avaí só está na frente do Vasco por causa do saldo de gols (-2 contra -4) e os dois se enfrentam no próximo dia 19. Antes, neste domingo, o time catarinense recebe o CSA, às 19 horas, na Ressacada, em Florianópolis. Os alagoanos somaram dois pontos.

Insatisfeito com as últimas apresentações, Geninho planeja mudar até mesmo o esquema tático, abandonando os três zagueiros. Se isso acontecer, Kunde deixaria o time titular para a entrada do atacante Gegê, que formaria o trio com Getúlio e Daniel Amorim.

As mudanças não param por aí. Na lateral esquerda, Igor Fernandes deve colocar Paulinho no banco de reservas, assim como Luanderson. Seu substituto, porém, não está definido e vai sair da disputa entre Jonny Mosquera e Matheus Barbosa.

"Ficou difícil, mas trabalhamos essa semana. Vou decidir ainda como iremos jogar. Tem a possibilidade de manter os três zagueiros, mas nesse caso precisaria mudar peças. As duas possibilidades estão abertas", afirmou Geninho, que adotou o mistério como arma para tentar a primeira vitória.