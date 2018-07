Com mudanças, Botafogo confirma seus vice-presidentes

O Botafogo já decidiu o grupo de vice-presidentes que vai trabalhar para recolocar o time na elite do futebol brasileiro e para acabar com a grave crise financeira que assola o clube. Eleito presidente em eleição realizada na última semana, Carlos Eduardo Pereira se reuniu com membros de sua chapa na sede de General Severiano na noite de segunda-feira e definiu quem assumirá as pastas.

Pereira já havia confirmado que Antônio Carlos Mantuano assumiria o comando do futebol. As demais nomeações foram anunciadas oficialmente nesta terça. Domingos Fleury ocupa o setor jurídico; Ivon Mendes Virgolino, as finanças; Anderson Simões, o administrativo; Álvaro Antunes, o patrimônio; Alexandre Brito, os esportes gerais; Carlos Azeredo, o remo; e Márcio Padilha cuida da pasta de comunicação.

A permanência do diretor de futebol Wilson Gottardo e do técnico Vagner Mancini e sua equipe serão definidas após a última rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, quando o time enfrenta o Atlético Mineiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.