Com mudanças, Ceará encara Bahia em jogo adiado no Brasileirão

Em pouco mais de três dias o técnico Lisca vai ter que reinventar a escalação do Ceará. Na derrota por 1 a 0 para o São Paulo, o treinador perdeu três jogadores titulares para o jogo com o Bahia nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Presidente Vargas. O jogo adiado pela 15ª rodada vale como confronto direto para sair da zona de rebaixamento. Há quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota, o time tem a segunda pior campanha do Campeonato Brasileiro.

Aos 34 minutos do segundo tempo, o atacante Leandro Carvalho recebeu cartão vermelho de forma direta. De acordo com o relato na súmula, o jogador ofendeu o auxiliar, mas Lisca não concordou com a decisão do árbitro. Além dele, o volante Edinho e o atacante Arthur receberam o terceiro cartão amarelo e são desfalques certos.

O técnico não quis adiantar o time titular, mas é provável que Samuel Xavier retome sua posição na lateral direita, com Fabinho sendo deslocado para o meio de campo, sua posição de origem. Na frente, Juninho Quixadá deve começar em campo ao lado de Felipe Azevedo. O restante do time não deve ter alterações.

Na bronca, Lisca reclamou muito da arbitragem na derrota para o São Paulo. Na visão dele, o Ceará teve um pênalti não marcado ainda no primeiro tempo e poderia ter voltado, pelo menos, com um ponto para a capital cearense.