Com mudanças, Fluminense estreia no Brasileirão no Sul contra o Grêmio

Depois de aprovar as atuações do Fluminense e analisar os amistosos preparatórios contra o Botafogo como "bons em todos os aspectos", o técnico Odair Hellmann se verá obrigado a promover mudanças na equipe para a estreia no Campeonato Brasileiro de 2020, contra o Grêmio, às 19h deste domingo, em Eldorado do Sul (RS).

Durante a semana, o clube carioca concluiu a negociação do lateral Gilberto com o Benfica, de Portugal, a pedido do técnico Jorge Jesus. Além disso, o time tricolor ainda perdeu o zagueiro Matheus Ferraz e o volante Hudson, com problemas na coxa e no tornozelo, respectivamente.

A grande novidade do Fluminense para a estreia na Série A, no entanto, deverá ser o atacante Fred. Um dos maiores ídolos da história recente do clube, o camisa 9 está recuperado de uma cirurgia no olho esquerdo e deverá ser relacionado para o banco de reservas.

Apesar do favoritismo do Grêmio e das prováveis mudanças de última hora no time, o zagueiro Nino vê a equipe preparada e nega que o objetivo seja fugir da parte de baixo da tabela.

"Não acredito que essa seja a realidade do clube. A história do clube faz com que o Fluminense entre sempre para brigar por coisas grandes. Todos sabemos do lugar que o Flu merece estar, e o foco é colocar o clube de volta na parte de cima. Esperamos que seja um campeonato mais tranquilo em relação a rebaixamento e mais ambicioso em relação ao que vamos lutar", declarou o defensor.

Após o Campeonato Carioca, o Fluminense disputou duas partidas amistosas contra o Botafogo. O time tricolor venceu a primeira por 1 a 0, com gol de Michel Araújo, e o segundo encontro terminou empatado em 1 a 1, com gols de Evanilson e Matheus Babi.