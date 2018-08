Com mudanças forçadas, Ceará joga cheio de confiança contra o Paraná

O técnico Lisca vai fazer algumas mudanças já esperadas no Ceará. Em alta com o torcedor após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, o treinador tem pela frente um confronto direto com o Paraná para seguir brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O jogo está marcado para domingo, às 16 horas, em Curitiba pela 17.ª rodada.

Sem o lateral-direito Samuel Xavier, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso, Lisca mandará Fabinho para campo. Também na defesa, o zagueiro Luiz Otávio sentiu um desconforto ainda na vitória sobre o Fluminense e deve ser poupado contra o Paraná, dando lugar a Eduardo Brock. Na frente, Leandro Carvalho não treinou, mas também não deve ser desfalque, já que viaja com o grupo para Curitiba. A outra opção ofensiva é Felipe Azevedo.

"O Paraná é um time que vem crescendo muito e esperamos um jogo difícil. Precisamos pressionar o adversário, sermos mais audaciosos e ofensivos. Nós já melhoramos muito e estamos construindo um time mais competitivo para vencer os duelos diretos. Fazendo isso, nós teremos chances de sair de lá com a vitória", disse Lisca. Apesar do otimismo, em 15 jogos, o Ceará conquistou 11 pontos e segue na lanterna.