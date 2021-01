Com mudanças, Goiás tenta 2ª vitória seguida para sair da zona de rebaixamento

No embalo da surpreendente vitória sobre o Santos, na rodada passada, o Goiás vai enfrentar o Fluminense, neste domingo, fora de casa, às 20h30, com mudanças em ao menos dois setores da equipe. A dupla de treinadores da equipe indicou alterações na defesa e no meio-campo para o duelo marcado para o Engenhão, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Uma das trocas em relação ao time que atuou no jogo passado, será o retorno de Shaylon ao meio-campo. Ele vinha atuando como ala direito e agora volta à sua posição de origem, com Taylor ganhando a titularidade na lateral.

Também no setor de criação, Ariel Cabral, que foi desfalque contra o Santos após sentir um mal-estar, vai voltar. Desta forma, Henrique Lordelo volta para o banco de reservas. Já na zaga, Fábio Santos pode perder a titularidade para Iago Mendonça. Mesmo assim, o time segue atuando no 3-5-2.

Atualmente na 18ª colocação, com 29 pontos, o Goiás está a seis pontos de Sport, Bahia e Fortaleza, todos com 35 e concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento para a Série B de 2021.