Com mudanças, Grêmio pega lanterna Aragua em busca da 3ª vitória na Sul-Americana

O Grêmio joga nesta quinta-feira, às 19h15, pela Copa Sul-Americana, com o pensamento de conquistar a terceira vitória no torneio, se manter com 100% de aproveitamento e encaminhar a vaga às oitavas de final. O adversário em Porto Alegre será o modesto Aragua, da Venezuela, que busca seus primeiros pontos na competição.

O Grêmio tem seis pontos, fruto das vitórias sobre La Equidad e Lanús, ambas por 2 a 1, e lidera o Grupo H. Como somente uma equipe avança à próxima fase, o time gaúcho, mesmo que esteja em vantagem e seja superior aos seus adversários do grupo, não pode vacilar. Pequeno clube da Venezuela fundado em 2002, o Aragua é o lanterna da chave, ainda sem pontos.

Sob o comando de Tiago Nunes, o Grêmio ganhou as três partidas desde que o treinador estreou. O técnico, que já conquistou a Sul-Americana em 2018 pelo Athletico-PR, deve promover mudanças na escalação. A ideia é fazer alguns testes entre os titulares, observando atletas que possam evoluir, e descansar jogadores importantes de olho no segundo jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho contra o Caxias, domingo.

A tendência é de que Rafinha seja poupado, Diogo Barbosa deve ser titular pela primeira vez com o treinador, Luiz Fernando aparece como opção a Léo Pereira, que pode ser preservado, e Diego Churín pode ganhar uma oportunidade no comando do ataque, setor em que Diego Souza é titular absoluto.

Certo é que Matheus Henrique está fora da partida em Porto Alegre. O meio-campista sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória sobre o Caxias, no último domingo, na semifinal do Campeonato Gaúcho. Maicon e Darlan disputam a vaga no meio.

O zagueiro Rodrigues cumpre mais um jogo de suspensão pela expulsão diante do La Equidad, há duas semanas, e segue fora. Pinares continua fora de combate, em transição após lesão muscular, e Kannemann também é mais um desfalque. O defensor argentino se recupera de desconforto no quadril e ainda não voltou a treinar com os companheiros. Entre os relacionados, a novidade é o retorno de Pedro Lucas, uma alternativa a Jean Pyerre.