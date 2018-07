Com mudanças na defesa, Inter busca reação em casa O Internacional volta a campo pela terceira vez em seis dias para enfrentar o Vitória, nesta quinta-feira, às 19h30, no estádio do Vale, em Novo Hamburgo (RS), pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time terá três alterações em relação à formação que perdeu para o Santos, na última terça, por 2 a 1.