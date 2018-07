Com mudanças no ataque, Cruzeiro visita o Sport para se afastar do rebaixamento O Cruzeiro visita o Sport neste domingo, às 18h30, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 16.ª rodada, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time mineiro está a apenas quatro pontos do grupo que disputará a Série B em 2016.