Com mudanças no meio, Cruzeiro finaliza preparação para enfrentar o Atlético-PR

O Cruzeiro finalizou na manhã deste sábado a preparação para o duelo com o Atlético Paranaense, no domingo, às 19 horas, no estádio do Mineirão, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time treinou na Toca da Raposa II com mudanças na dupla de volantes, já que os titulares Henrique e Ariel Cabral estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

+ Mano exalta virada do Cruzeiro e torcida após pedir mais apoio: 'Foi brilhante'

O técnico Mano Menezes não confirmou quem serão os dois volantes titulares, mas Lucas Silva está praticamente definido como um dos substitutos. Resta ao técnico escolher entre Bruno Silva e Lucas Romero para preencher a outra vaga.

Apesar de não balançar as redes em sua estreia, o argentino Hernán Barcos ganhou elogios de Mano Menezes e deve ser mantido no time. Autor de um dos gols na vitória sobre o América-MG, por 3 a 1, o jovem Raniel corre por fora por uma vaga no ataque e representa uma sombra importante para Barcos.

FORTE NO MINEIRÃO

A força do Cruzeiro jogando no Mineirão, palco da partida deste domingo, foi exaltada pelo lateral-esquerdo Egídio em entrevista coletiva neste sábado. O time mineiro perdeu apenas um jogo no estádio nesta competição nacional, empatou outro duelo e venceu quatro vezes no local.

"O Cruzeiro sempre foi muito forte jogando dentro de casa, com o nosso torcedor nos incentivando. No clássico contra o América-MG não foi diferente. Foi bonito ver o torcedor nos apoiando e isso mostrou mais uma vez que, quando o nosso torcedor está com a gente, nos apoia, a gente mostra um excelente futebol", afirmou.

Os bons resultados diante da sua torcida ajudaram a equipe mineira a alçar ao sexto lugar na tabela, com 21 pontos, a seis do líder Flamengo.