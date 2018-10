Com mudanças no Vitória, Carpegiani testa postura diferente contra o Inter

Após duas derrotas seguidas, o técnico Paulo César Carpegiani não esconde a decepção com o atual desempenho do Vitória. Por isso, ele decidiu fazer mudanças no time titular para a partida deste domingo, às 16 horas, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"A torcida também percebeu isso. Tenho que repensar o time. Chegou o momento de repensar o time em termos de jogadores", diz Carpegiani, inconformado com a derrota sofrida diante do Botafogo, por 4 a 3, na rodada passada, no Barradão. "Dentro de casa nós temos que nos impor", completou.

Carpegiani não confirmou os onze titulares, mas não tem muitas opções. Neilton seria um dos candidatos a deixar o time titular. No entanto, o técnico não conta com o atacante Erick, que seria o substituto mais provável, mas está lesionado.

Quem volta ao time são o lateral-direito Jeferson e o meia Rodrigo Andrade, que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na última rodada. Cedric, titular na lateral na ocasião, não foi nem relacionado.