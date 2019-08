Com mudanças, São Paulo põe segunda melhor defesa à prova contra o Vasco

Embalado por cinco vitórias consecutivas e na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o São Paulo visita o Vasco neste domingo, às 16h, em São Januário. Para voltar do Rio de Janeiro com um bom resultado na bagagem, a equipe tricolor confia em seu sistema defensivo.

O São Paulo tem a segunda defesa menos vazada do Campeonato Brasileiro, com nove gols sofridos, apenas um a mais do que o Corinthians. Do outro lado, o Vasco tem o quarto pior ataque da competição, com 14 gols marcados.

Os números deixam o técnico Cuca satisfeito e surpreso. “Eu não costumo ter a melhor defesa, geralmente priorizo mais o ataque. Temos sofridos poucos gols porque o ataque ajuda também na marcação”, disse o treinador.

Para o jogo deste domingo, o sistema defensivo tricolor terá mudanças. Juanfran deve voltar a ser titular na lateral-direita, Léo substituirá o suspenso Reinaldo na esquerda, e Bruno Alves retorna de suspensão e deve ficar com a vaga de Anderson Martins.

No gol, Tiago Volpi seguirá como o único 100% com Cuca. Ele participou dos 20 jogos que o treinador comandou a equipe até agora. Até a partida contra o Athletico-PR na última quarta-feira, Volpi dividia essa marca com Bruno Alves.

A outra mudança que o São Paulo deve ter para o confronto de hoje é no sistema ofensivo. Everton volta de suspensão, e a tendência é de que ele substitua Vitor Bueno pela ponta esquerda. Alexandre Pato, com um edema na coxa esquerda, permanece como desfalque.

No Vasco, o técnico Vanderlei Luxemburgo voltará a ter Marrony à disposição. O atacante estava suspenso e não enfrentou o Flamengo no último sábado, quando a equipe foi goleada por 4 a 1 para o rival.

Com o retorno de Marrony, Yago Pikachu voltará para a lateral-direita. O meio de campo vascaíno deve ter quatro volantes com características mais defensivas: Richard, Andrey, Raul e Marcos Junior.

Apesar da formação mais cautelosa na teoria, Marcos Junior disse que na prática o Vasco atacará o São Paulo em São Januário. “Somos volantes de origem, mas somos bem versáteis. Podemos fazer outras funções. Vamos jogar para cima, porque em casa não dá para esperar e jogar recuado. Voltar a jogar na nossa casa vai ser bom demais”, afirmou o volante.

FICHA TÉCNICA:

VASCO X SÃO PAULO

Vasco: Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Castan e Henrique; Richard, Andrey, Raul e Marcos Junior; Talles e Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Léo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Everton e Raniel. Técnico: Cuca.

Juiz: Anderson Daronco (RS).

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ).

Horário: 16h.

Na TV: Globo e Premiere.