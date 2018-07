Com mudanças, Sport estreia no Brasileirão contra o América-MG

Após a eliminação precoce no Campeonato Pernambucano - na semifinal contra o Central -, o Sport tenta juntar os cacos para não passar o mesmo sofrimento do Campeonato Brasileiro passado, quando ficou muito perto de ser rebaixado. O objetivo é estrear com o pé direito já neste domingo, às 11 horas, diante do América-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Brasileiro começa em 'tiro curto' até a Copa do Mundo

+ Mais notícias do Campeonato Brasileiro

O técnico Nelsinho Baptista mandou o recado. Ele garante que tem um grupo cheio de jogadores que estão aparecendo agora no meio do futebol, mas deixou claro que todos sabem do peso que é vestir a camisa do Sport na Série A do Brasileiro.

"São jogadores que estão buscando espaço no estrelato do futebol, digamos assim. Sabem que estão vestindo uma camisa pesada, de tradição, mas o que a gente tem visto nos treinos é a personalidade de cada um. Esperamos que eles se sintam à vontade já na estreia", afirmou, esperançoso, Nelsinho Baptista.

O treinador aproveitou também para dar pistas sobre o provável time que entrará em campo. Foi sinalizada a improvisação de Raul Prata na lateral esquerda e deu mostras de que escalará Marlone e Hygor no setor ofensivo, ao lado de Andrigo.

"Foi uma semana muito produtiva. Deu para fazer as avaliações, criar um plano B dentro do jogo. Acho que o grupo está bem consciente da responsabilidade que é um Campeonato Brasileiro, uma competição importante e difícil. Estamos tranquilos com a equipe, cada um fazendo a sua função", concluiu.