Com mudanças, Vitória encara o Paraná para se distanciar da zona de rebaixamento

Possivelmente com muitas mudanças - entre lesões, suspensões, saídas e chegadas de jogadores -, o Vitória enfrenta o Paraná nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio Barradão, em Salvador, em duelo de dois times que brigam na parte de baixo da tabela de classificação. O jogo é válido pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira após a disputa da Copa do Mundo da Rússia.

O Vitória, no momento, é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 12 pontos, dois a mais que o Paraná, o 18.º colocado. Na última rodada antes da pausa para o Mundial, o time baiano sofreu dura derrota para o São Paulo, por 3 a 0, e agora busca a reabilitação.

O técnico Vagner Mancini, apesar de não ter revelado o time que vai a campo, deu indicações durante as atividades que deve mexer pouco em relação ao time de antes da parada para a Copa do Mundo.

No entanto, ele será forçado a fazer algumas mudanças, por lesões e suspensões. Neilton e Yago cumprem suspensão automática. Juninho, que passou por cirurgia no púbis, e Rhayner, que também foi operado no período da Copa do Mundo e ficará fora de combate por até seis semanas. Jonatas Belusso e Uillian Correia rumaram para o Coritiba e Denilson e Jose Welison foram emprestados para o Atlético Mineiro.

Nickson e Rodrigo Andrade, em final de recuperação das lesões, também não devem atuar. Em compensação, os zagueiro Kanu e Aderllan, que ficaram de fora diante do São Paulo, estão de volta. Além disso, Vagner Mancini tem à disposição quatro dos oito reforços que chegaram na pausa para o Mundial.

São eles: o goleiro João Gabriel, ex-Cianorte, os volantes Arouca, emprestado pelo Atlético Mineiro, e Marcelo Meli e o lateral-esquerdo Marcelo Benítez. Da dupla argentina, Meli veio por empréstimo do Racing e Benítez foi cedido pelo Defensa y Justicia. Todos estão regularizados. Além deles, vieram o zagueiro Ruan Renato (Áustria Viena) e os atacantes Erick (Braga), Bruno Gomes (Estoril) e Walter Bou (Boca Juniors).