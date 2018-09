Com mudanças, Vitória mira triunfo para se afastar da zona da degola

Precisando pontuar para se afastar da zona do rebaixamento, o Vitória tem uma partida decisiva neste domingo, já que encara o Botafogo, adversário direto na briga pela permanência na elite do Brasileirão, no Barradão, em Salvador, pela 26ª rodada. Ambos têm 29 pontos.

O rubro-negro vai mudar em relação à derrota para o Ceará, por 2 a 0, na Arena Castelão, agora atrás da reabilitação, porque está apenas dois pontos acima da zona da degola.

"Mantendo sempre o respeito ao adversário, mas jogando em casa nós temos o dever de buscar a vitória. É o que vamos tentar fazer", prometeu Carpegiani. Para não dar pistas ao adversário, o técnico comandou treino fechado e não divulgou o time titular que deve mandar a campo. O que se sabe é que o atacante Erick é dúvida, já que foi poupado das atividades por conta de um desconforto na panturrilha e será reavaliado somente antes do jogo.

Os desfalques já confirmados são o volante Rodrigo Andrade e o lateral direito Jeferson, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que Cedric assuma a vaga na lateral e Yago seja escalado no meio de campo.

Provável substituto de Erick, caso ele não tenha condições de jogo, Lucas Fernandes falou sobre a possibilidade de começar jogando no domingo. "Eu procuro estar pronto para qualquer situação dentro de campo. O Carpegiani sabe que pode contar com qualquer um do grupo e, dentro disso, a gente tem que saber dar tudo de si para poder ajudar a ele e o clube", afirmou.