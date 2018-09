Com mudanças, Vitória quer triunfo sobre América-MG para embalar no Brasileirão

O triunfo em cima do Atlético-MG, por 1 a 0, no último final de semana serviu como um alívio para o técnico Paulo César Carpegiani. Ele ganhou uma semana tranquila para trabalhar. Fora da zona de rebaixamento, o Vitória quer embalar dentro do Barradão, em Salvador (BA). Neste sábado, às 16 horas, recebe o América-MG pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador não deve ter desfalques importantes, mas ainda assim já sinalizou que vai mexer no time titular. "O importante foi a gente vencer, porque devolveu a confiança aos jogadores. Agora precisamos melhorar em todos os aspectos, tanto na marcação como na parte ofensiva. Com relação aos desfalques, a gente tem trabalhado com algumas baixas já confirmadas e temos depositado confiança em quem entra", explicou Carpegiani.

O volante Willian Farias sofreu uma entorse no tornozelo direito durante os trabalhos com bola e se junta ao meia Rhayner, que não treinou na última quarta-feira e virou desfalque certo. Agora o departamento soma mais estes dois a uma lista longa composta por Kanu, Walisson Maia, Juninho, Luan e Arouca.

É provável que Yago seja recuado para atuar como meia, articulando as jogadas. Com isso, abre uma vaga no ataque, que deve ser preenchida por André Lima. Walter Bou corre por fora para cumprir a função. Outra opção é manter Yago no ataque, com a entrada do meia Lucas Fernandes.

Com 22 pontos, o Vitória segue ameaçado pela zona de rebaixamento, já que a Chapecoense, primeiro clube da degola, tem 21 e uma partida a menos. Ainda assim, o triunfo contra o Atlético-MG encerrou a longa sequência de cinco jogos sem vencer, até então com quatro derrotas e um empate. É um peso a menos nas costas do grupo rubro-negro.