Com muitos abraços, Sevilla vence o clássico diante do Betis na volta do Espanhol

Após pouco mais de três meses de paralisação, o dérbi da Andaluzia marcou o retorno do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. Com total domínio do jogo, o Sevilla derrotou o Betis, por 2 a 0, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 28ª rodada da competição.

Se fora de campo todas as determinações do protocolo de segurança foram adotadas e seguidas para evitar contágio da covid-19 entre as pessoas presentes ao evento, dentro do gramado os jogadores do Sevilla abusaram dos abraços na hora de festejar os gols.

Apesar do domínio completo da partida, o Sevilla só conseguiu marcar na etapa final. O primeiro gol foi do atacante argentino Lucas Ariel Ocampos, ao converter uma penalidade máxima, muito contestada pelos jogadores do Betis, aos 11 minutos. O sistema de alto-falante reproduziu o grito de comemoração da torcida.

O segundo gol foi brasileiro. Após levantamento na área, Ocampos deu um bonito toque e encontrou Fernando livre na pequena área. O volante só teve o trabalho de cabecear a bola para o fundo das redes.

Com a vitória, o Sevilla chegou aos 50 pontos e ratificou a terceira colocação no campeonato, que tem o Barcelona como líder (58 pontos), seguido pelo Real Madrid (56). O Espanhol tem dois jogos previstos para esta sexta-feira: Granada x Getafe e Valência x Levante.

O Barcelona defende a liderança no sábado, fora de casa, diante do Mallorca, enquanto o Real Madrid vai receber no domingo a visita do Eibar.