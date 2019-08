Com multas de R$ 444 mi, Santos renova com 'xodó' de Sampaoli e alvo do Barça

A diretoria do Santos assegurou nesta segunda-feira a manutenção de duas promessas das divisões de base. Na mesma entrevista coletiva em que apresentou o lateral Pará como reforço do clube, o presidente José Carlos Peres anunciou a renovação dos contratos do volante Sandry, de 16 anos, e do atacante Tailson, de 20 anos.

"Sampaoli pediu para a gente acelerar essa negociação. Acreditamos muito nesses meninos. Que o Sandry e o Tailson sejam bem-vindos. Estão com o contrato renovado e é motivo de muita satisfação", disse Peres.

Ambos assinaram contrato por cinco anos com Santos e com multa de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 444 milhões). A demora nas negociações afetou, inclusive, a rotina de ambos, com Sandry treinando em separado, enquanto Tailson ficou inativo, pois o contrato havia se encerrado.

Sandry é um dos poucos jovens das divisões do Santos que recebeu chances com o técnico Jorge Sampaoli, tendo sido aproveitado durante confrontos com o Altos-PI, pela Copa do Brasil, e o Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Além da apresentação do lateral Pará, o presidente José Carlos aproveitou para informar sobre duas renovações muito importantes: os #MeninosDaVila Sandry e Tailson estenderam seus vínculos com o Santos! pic.twitter.com/gPIYfC95Wz — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 5, 2019

"A expectativa é a melhor de todas. No começo do ano, as coisas aconteceram muito rápido. Cheguei da Copinha, treinei e fui para o jogo. Quero treinar e agradar para ir aos jogos", disse Sandry.

Até pelo seu contrato ter chegado ao fim, Tailson esteve muito próximo de deixar a Vila Belmiro, tanto que esteve na mira do Barcelona para o seu time B. Mas agora o clube conseguiu assegurar a sua permanência.

"O que aconteceu com o Barcelona já passou. Estou focado no Santos. Quero ajudar aqui da melhor forma possível. Espero ter a oportunidade para dar meu melhor", afirmou Tailson, que ainda não recebeu uma oportunidade entre os profissionais.