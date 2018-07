Com Muricy, Caramelo comemora chance como titular no São Paulo

SÃO PAULO - Matheus Caramelo raras vezes ganhou do técnico Paulo Autuori a chance de se concentrar com o grupo do São Paulo. Contratado junto ao Mogi Mirim em maio, entrou no segundo tempo diante do Goiás, ainda com Ney Franco, depois não foi mais aproveitado. Encostado no elenco, o lateral-direito ganhou uma chance como titular logo na estreia de Muricy Ramalho, de forma surpreendente.

Com fama de não ser dos mais afeitos a dar oportunidades para os garotos, Muricy aproveitou a ausência de Douglas, machucado, para escalar o garoto de 18 anos. Anteriormente improvisados na direita, Paulo Miranda e Rodrigo Caio atuaram na zaga, formada por três zagueiros na vitória sobre a Ponte, quinta à noite, no Morumbi.

O jovem não desperdiçou a chance, apareceu bem no ataque, e agora promete buscar seu espaço. "Foi um sonho realizado, porque esperava por isso desde o dia que cheguei aqui. É bom jogar com a torcida e isso motiva mais para correr. Gostei de poder jogar com esse apoio dos torcedores e vou me dedicar ainda mais", revelou Caramelo.

Segundo o lateral, uma conversa antes do jogo o deixou mais tranquilo para sua primeira partida como titular. "O Muricy me passou bastante confiança para eu jogar e isso ajuda muito. Me senti bem e o torcedor pode esperar ainda mais dedicação. Vou continuar trabalhando forte no dia a dia, porque quero ficar sempre à disposição", completou.