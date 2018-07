Com Muricy Ramalho no banco, Santos enfrenta o Ituano pelo Paulistão

SANTOS - A estreia de Muricy Ramalho na temporada será a novidade doSantos contra o Ituano, nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília, com transmissão da rádio Estadão ESPN), no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. No empate por 1 a 1 com o XV de Piracicaba, no sábado passado, em Piracicaba, a equipe foi comandada pelo auxiliar Mario Peres (Tata).

Embora o Santos seja o mandante, o jogo será em São Caetano do Sul porque o gramado da Vila Belmiro passa por reformas. Todos os titulares que participaram da decisão do Mundial de Clubes da Fifa contra o Barcelona, no dia 18 de dezembro do ano passado, no Japão, continuam fora e só devem jogar contra o Palmeiras, em 5 de fevereiro, em Presidente Prudente. Alan Kardec, autor do primeiro gol santista em 2012, está com uma virose, não treinou nesta quarta e corre o risco de ser vetado. Se ele não jogar, o substituído será o meia Breitner.

Muricy Ramalho esteve no Centro de Treinamento Rei Pelé na última sexta para recepcionar o último grupo de jogadores que voltava das férias, mas iniciou o trabalho em campo apenas nesta segunda. O treinador acompanha de perto a preparação física do time principal que vai tentar o tri no Campeonato Paulista, o que não acontece desde 1969, quando Pelé ainda jogava, a segundo título consecutivo da Copa Libertadores da América, ganhar a Recopa Sul-Americana contra o Universidad de Chile (campeão da Copa Sul-Americana) e o Campeonato Brasileiro.

No jogo desta quinta, Muricy Ramalho vai analisar mais perto alguns jogadores que poderão fazer parte de revezamento com os titulares quando o clube estiver disputando simultaneamente duas competições. O garoto Emerson é um deles. Formando na base santista, o lateral-esquerdo poderá ser o reserva imediato do veterano Léo, em fim de carreira. Outro que está sob avaliação e tem esperança de ser mantido no grupo é Maranhão. Antes de jogar por empréstimo no Coritiba no ano passado, ele teve uma passagem apagada pelo clube.

SANTOS - Aranha; Maranhão, Vinícius, Bruno Rodrigo e Emerson; A. Carvalho, Ibson, Felipe Anderson e Breitner; Tiago Alves e Renteria. Técnico: Muricy Ramalho.

ITUANO - Roberto; Alex, Tiago Gomes, Anderson Salles e Gustavo; Alan Mota, Bruno Martins, Alemão e Kleyton Domingues; Evando e Jefferson Luiz. Técnico: Ruy Scarpino.

Árbitro - Alessandro Darcie; Horário - 21 horas (de Brasília); TV - SporTV; Rádio - Estadão ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Anacleto Campanela, em São Caetano do Sul. (SP).